Jandarma Genel Komutanlığı'na 4. Gökbey Helikopteri Teslim Edildi

Jandarma Genel Komutanlığı'na 4. Gökbey Helikopteri Teslim Edildi
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey'in 4'üncüsü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Türkiye'nin hava gücüne katkı sağlandığı vurgulandı.

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey'in 4'üncüsü, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 4'üncü Gökbey helikopterinin envantere katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki gücümüze güç kattık! 4'üncü Gökbey helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve ilk seri üretim olma özelliğini taşıyan 'Gökbey'imizle vatan semalarında daha güçlü, daha kararlıyız" denildi.

Ayrıca paylaşımda Gökbey'in görüntülerine de yer verildi.

