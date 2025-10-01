Haberler

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde inşa edilen Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nın yapımını yerinde inceledi. Depremzedeler için yapılan projede, ikinci etapta 66 konut daha teslim edilecek.

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde yapımı süren Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı ziyaret etti.

HMKÜ Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde yapımı süren Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'ya, Rektör Prof. Dr. Veysel Eren ve Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek eşlik etti. Jandarma Asayiş Vakfı, HMKÜ, Blocks for Hope ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin ikinci etap konutlarını inceleyen Orgeneral Çardakçı, yetkililerden bilgi aldı.

66 KONUT DAHA HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için inşa edilen köyde, 255 evden 46'sı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. İkinci etapla birlikte 66 konut daha sahiplerine ulaştırılacak. 120 dönümlük alana kurulan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen isimlendirilen köyde konutların yanı sıra kreş, okul, kütüphane, spor alanları, pazar yeri, ortak iş alanları ve ibadethane de yer alacak.

Konutlar bölgeye özgü mimari unsurlarla, kerpiçten ve dayanıklı şekilde inşa ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı

İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Ünlü iş insanının oğlu tutuklandı! Kendisi ise hala kaçak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.