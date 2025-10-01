Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı Ziyaret Etti

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde yapımı süren Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı ziyaret etti.

HMKÜ Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde yapımı süren Yüzüncü Yıl Köyü Konutları'nı ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'ya, Rektör Prof. Dr. Veysel Eren ve Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek eşlik etti. Jandarma Asayiş Vakfı, HMKÜ, Blocks for Hope ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin ikinci etap konutlarını inceleyen Orgeneral Çardakçı, yetkililerden bilgi aldı.

66 KONUT DAHA HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için inşa edilen köyde, 255 evden 46'sı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. İkinci etapla birlikte 66 konut daha sahiplerine ulaştırılacak. 120 dönümlük alana kurulan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen isimlendirilen köyde konutların yanı sıra kreş, okul, kütüphane, spor alanları, pazar yeri, ortak iş alanları ve ibadethane de yer alacak.

Konutlar bölgeye özgü mimari unsurlarla, kerpiçten ve dayanıklı şekilde inşa ediliyor.