Jandarma Ekiplerinden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirmesi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Üniversitenin 2025-2026 akademik yılı açılışı kapsamında üniversitede öğrencilerle buluşan jandarma ekipleri, öğrencileri KADES uygulaması, trafik kurallarına uyulması, dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı gibi konularında bilgilendirdi.

Jandarma ekiplerinin kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.