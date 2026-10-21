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Jandarma, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 123 şüpheliyi yakaladı

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekiplerinin 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarında 123 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Ankara, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Nevşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon merkezli operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve kişisel verilere yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyalle çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 123 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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