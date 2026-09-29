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Jandarma, Denizli'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı

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Jandarma, Denizli'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı
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Denizli'de jandarmanın uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ile ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü bildirildi.

DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda aralarında iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takibin ardından jandarma ekipleri, bu sabah uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ile ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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