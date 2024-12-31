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Jandarma Denetimlerinde 17 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Jandarma Denetimlerinde 17 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Konya İl Jandarma Komutanlığı, tekel bayi ve diğer işletmelerdeki denetimlerde 17 litre kaçak alkol ele geçirdi. 6 bin 735 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi iş yerlerinde 298 personelin katılımıyla 6 bin 735 kişiyi sorguladı, 172 iş yerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Ayrıca, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve JASAT ile yapılan çalışmalar sonucu 3 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 17 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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