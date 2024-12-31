Jandarma Denetimlerinde 17 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Konya İl Jandarma Komutanlığı, tekel bayi ve diğer işletmelerdeki denetimlerde 17 litre kaçak alkol ele geçirdi. 6 bin 735 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi iş yerlerinde 298 personelin katılımıyla 6 bin 735 kişiyi sorguladı, 172 iş yerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Ayrıca, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve JASAT ile yapılan çalışmalar sonucu 3 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, 17 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.