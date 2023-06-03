Jandarma'dan silah ve mühimmat ticareti yapan örgüte darbe

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla silah ve mühimmat ticareti yapan örgütü çökertti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen örgüte operasyon düzenledi. Balıkesir merkezli Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Tokat'ta 47 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Savcılık kararıyla 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, bin 790 tabanca fişeği, 2 bin 41 av fişeği, 29 adet bıçak, 30 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden aralarında memur ve askerinde bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 kişi ise serbest bırakıldı.