Jandarmadan 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 54 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı, siber dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 78 şüpheliyi yakaladı. Son 3 yılda 689 milyon TL işlem hacmi bulunan şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 'Siber dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen 8 il merkezli operasyonlarda; son 3 yıl içinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı, 54'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buna göre; 'Siber dolandırıcılık' suçuna yönelik 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşları kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'yüksek getirili kazanç vaadi' adı altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
