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Jandarma'dan Bilgi Yarışması: 'Kim Daha İleri Gidecek?'

Jandarma'dan Bilgi Yarışması: 'Kim Daha İleri Gidecek?'
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Jandarma Genel Komutanlığı, TUSAŞ üretimi GÖKBEY helikopterinin konuk olduğu 'Kim Daha İleri Gidecek?' isimli animasyon bilgi yarışmasını başlattı. İlk soruda 'kara kutu'nun rengi soruldu ve doğru cevaba kurtarma vinci hediye edildi. Yarışmanın devam bölümleri sosyal medyada yayınlanacak.

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 'Kim Daha İleri Gidecek?' isimli animasyon bilgi yarışması hazırlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından üretilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin ilk konuğu olduğu bilgi yarışmasında, hava araçlarında bulunan 'kara kutu'nun rengi soruldu. Bilgi yarışmasında; GÖKBEY helikopterine yöneltilen ilk sorunun cevaplanmasıyla 'kurtarma vinci' hediyesi verildi. Jandarma personelince hazırlanan animasyon bilgi yarışmasının devam bölümlerinin de Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı bildirildi. TUSAŞ tarafından üretilen GÖKBEY helikopterlerinin ilk 3 adedi, geliştirilmesindeki katkılarından dolayı düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde halihazırda 5 adet GÖKBEY genel maksat helikopteri yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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