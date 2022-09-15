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Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti

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Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti

Tokat'ta jandarma, yol kenarında bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.

Tokat'ta jandarma, yol kenarında bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Reşadiye- Niksar D 100 kara yolu üzerinde sahipsiz yavru köpekler olduğu ihbarı üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Reşadiye İlçe Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgede 10 yavru köpek tespit eden ekipler, yavruları Niksar Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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