Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Çakmak'a Veda Yemeği Düzenlendi

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Korgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Çakmak için düzenlenen veda yemeğinde, Kaymakam Ferhat Gür Çakmak'ın ilçeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve başarı belgesi takdim etti.

Korgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Çakmak için veda yemeği düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı görevini 2017 yılından bu yana sürdüren Çakmak'ın İstanbul Tuzla Jandarma Asayiş Koruma ve Sevk Bölük Komutanlığına tayininden dolayı ilçedeki bir restoranda veda programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ferhat Gür, burada yaptığı konuşmada, Korgun'a yaptığı hizmetlerden dolayı Çakmak'a teşekkür ederek, "İlçemizde göreve başladığımda Sayın Valimizi ziyarete gitmiştim. Kendisi İlçe Jandarma Komutanımız hakkında, 'Babacan, çalışkan, ahlaklı ve namuslu bir insan' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ne kadar yerinde olduğunu zamanla bizzat gözlemledim. Komutanımız, görev süresi boyunca sadece bir komutan değil, aynı zamanda yardımsever ve insanlarla güçlü bağlar kuran birisi olarak ilçemize önemli katkılar sağladı. Korgun'umuza ve devletimize verdiği hizmetlerden dolayı kendisine şahsım ve devletimiz adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Gür, Çakmak'a başarı belgesi takdim etti, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da günün anısına tuz lambası hediye etti.

Programa İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk ve Abdullah Akkuş'un yanı sıra kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
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