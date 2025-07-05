Jandarma Astsubay Emirhan Altın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Jandarma Astsubay Emirhan Altın Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Emirhan Altın, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene aile yakınları ve resmi protokol üyeleri katıldı.

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Emirhan Altın'ın (24) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Çatalca'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Altın'ın cenazesi, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, Altın'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Altın'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Altın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Çatalca mevkisinde seyreden 34 DZC 538 plakalı otomobilin dün, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarpması sonucu araçta bulunan Emirhan Altın olay yerinde hayatını kaybetmiş, jandarma uzman çavuş oldukları öğrenilen İ.B. ve S.S. de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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