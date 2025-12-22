Haberler

Müzisyen Jan Garbarek, gelecek yıl İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Polonya asıllı Norveçli caz saksofon sanatçısı Jan Garbarek, 4 Aralık 2026'da İstanbul'da düzenlenecek konserle müzikseverlerle buluşacak. Konserde usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Trilok Gurtu da yer alacak.

Stagepass organizasyonuyla düzenlenen konserin biletleri, 25 Aralık saat 11.00'de satışta olacak.

Avrupa cazının özgün isimleri arasında gösterilen Garbarek, İskandinav folk müziğini caz ve dünya müziği unsurlarıyla buluşturan kendine özgü tarzıyla tanınıyor.

Özellikle ECM Records etiketiyle yayımladığı albümlerle uluslararası ün kazanan sanatçı, Keith Jarrett, Pat Metheny ve Hilliard Ensemble gibi önemli isim ve topluluklarla yaptığı işbirlikleriyle de caz tarihinde kalıcı bir yer edindi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
