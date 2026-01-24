JAK köpeği 'Ocak', 8 yılda 48 can kurtardı

JANDARMA Arama Kurtarma (JAK) köpeği Ocak, 8 yılda katıldığı çok sayıda operasyonda 48 canlıyı bularak hayata tutunmalarını sağladı. 2017 yılında göreve başlayan, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta arama çalışmalarına katılan Ocak, 2024'ün Şubat ayında emekli oldu. Ocak, şu an Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yaşamını sürdürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan JAK köpeği 12 yaşındaki Ocak, enkazdan araziye birçok zorlu alanda gösterdiği başarıyla görev sürecini tamamladı. Çalışma hayatı boyunca birçok operasyonda görev alan Ocak, 2024 yılında emekliye ayrılmasının ardından Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan bakım ve gözetim altında yaşamına devam ediyor.

ÇOK SAYIDA UZMANLIK EĞİTİMİ ALDI

Arama kurtarma köpek eğiticisi ve kullanıcısı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Turan, "Ocak, 2017 yılında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda (JAKEM) 5 ay süren Arama Kurtarma Branş Kursu'nu başarıyla tamamladı. Ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladı" dedi. Turan, Ocak'ın bu kapsamda betonarme enkazda, kapalı alanlarda, arazide, toprak altında, çığ (kar) altında ve çeşitli araçlarda canlı insan arama eğitimleri aldığını söyledi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE GÖREV YAPTI

Ocak'ın, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta görev aldığını anlatan Turan, Antalya bölgesinde kaybolan kişilerin arama faaliyetlerine de katıldığını, toplam 48 canlıyı bulduğunu kaydetti. Turan, "Ocak ile beraber 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta görev aldık. Bunun yanı sıra Antalya bölgesinde kaybolan kişilerin arama faaliyetlerine katılan Ocak, görev süresi boyunca 48 canlı bulmuştur" diye konuştu.

'HALA BİZİM EKİBİMİZİN BİR PARÇASI'

Ocak'ın 2024 yılı Şubat ayında emekli olduğunu kaydeden Turan, "Emeklilik sonrası yaşamına Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çamyuva Karakolu'nda devam ediyor. İhtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanıyor. Ocak emekli olsa da hala bizim ekibimizin bir parçası ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.