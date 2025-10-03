İZÜ Öğrencilerinden İsrail'in Saldırısına Tepki

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, cuma namazının ardından üniversitenin Halkalı'daki kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in filoya yönelik hukuk dışı saldırısını kınamak amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Milli Gençlik Kulübünün öncülüğünde toplanan öğrenciler, yaptıkları açıklamada, "Siyonist İsrail, Sumud Filosu'nu ve insanlığın vicdanını hedef aldı. Bu saldırı, sadece denizdeki birkaç gemiye değil, adalete, vicdana ve özgürlüğe yöneltilmiş bir saldırıdır. Bugün sessiz kalmak, mazluma ihanet, zalime cesaret vermektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm vicdan sahiplerinin Gazze'de yaşananlara karşı ses vermesi gerektiği belirtildi.