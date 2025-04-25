İztuzu Sahili'nde Caretta Carettalar İçin Yuvalama Hazırlıkları Tamamlandı

Her yıl binlerce deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne yuva yapacak caretta carettalar için hazırlıklar tamamlandı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllü ve görevlileri yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki İztuzu Sahili'nde deniz kaplumbağalarının yuva yapacağı alanlarda vatandaşlar için bilgilendirme levhaları hazırladı.

Hava koşullarının uygun gitmesi durumunda nisan sonunda ilk yuvalamanın oluşması bekleniyor.

DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle İztuzu'da, kumsal izleme ve yuva koruma çalışmalarını bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Kumsalda ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yuvaların ölçümlemesi için kullanılan kazık numaraları ve sayıların yerlerinde kontrol edildiğini belirten Polat, "Eksik olanlar yerlerine yerleştirildi. Kumsalda koruma amacıyla kullandığımız kafesler ve bilgi tabelası olan kum üstü koruma kafeslerimizin tamamını İztuzu kumsalındaki belirli bölgelere yerleştirdik." dedi.

Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak üzere yuvalama döneminin yaklaştığına işaret eden Polat, bu kapsamda gönüllüler ve ekip üyeleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Polat, önümüzdeki günlerde sezonun ilk yuvalarının oluşmasını beklediklerine vurgulayarak, bunun için de gerekli hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.