Şampiyon futsal takımı Kale Kaymakamı Batı'yı ziyaret etti

Malatya il şampiyonu olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futsal Takımı, şampiyonluk sevinçlerini Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile paylaşarak başarılarından dolayı tebrik aldı.

Malatya il şampiyonu olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futsal Takımı, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret etti.

Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda tüm karşılaşmaları kazanarak il şampiyonu olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futsal Takımı, şampiyonluk sevinçlerini Kaymakamı Batı ile paylaştı.

Kaymakam Batı, takıma çeşitli çeşitli hediyeler vererek başarılarından dolayı tebrik etti.

Okul idarecilerini de tebrik eden Batı, 5-9 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak bölge şampiyonasında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Bilal Timur
