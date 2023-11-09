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İznik'te su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü Muharrem Yardımcı hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.