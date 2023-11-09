İznik'te su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü Muharrem Yardımcı hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muharrem Yardımcı (45) idaresindeki 26 YC 414 plakalı otomobil, Çiçekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yardımcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.