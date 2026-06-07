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Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kamu düzeninin sağlanması amacıyla belirlenen 10'dan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Narkotik ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda, ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 tabanca, 3 şarjör ile 79 farklı çapta fişek ele geçirildi.

Operasyonda İ.T. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
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