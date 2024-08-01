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İznik'te Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması nedeniyle yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı yönünden İznik'e seyreden E.E. (35) idaresindeki 16 BEG 554 plakalı otomobil, Karatekin Mahallesi yakınında, karşı yönden gelen F.Ş'nin (47) kullandığı 16 ALH 901 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden F.Ş, diğer araçta bulunan M.E. (34) ile çocukları E.E. (12) ve B.E. (15) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan B.E'nin tedavisi, İznik'teki müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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