İznik'te Makilik Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel