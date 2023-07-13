İznik'te izinsiz define arama operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaparak define aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldıkları kuyuda suçüstü yakaladıkları şüphelileri adliyeye sevk etti. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.