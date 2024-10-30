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İznik Gölü Sahili'nde Yangın, İtfaiye 1 Saatte Söndürdü

İznik Gölü Sahili'nde Yangın, İtfaiye 1 Saatte Söndürdü
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Bursa'nın İznik Gölü Sahili'nde, belediyenin moloz depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da İznik Gölü Sahili'nde belediyenin moloz depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Orhangazi Belediyesi'nin İznik Gölü Sahili'nde yer alan moloz depolama alanında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede bütün alanı saran alevler, boş bir binaya da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ile Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı su tankerleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İznik Gölü 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam Bursa

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