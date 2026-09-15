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İznik Gölü'nde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Yalova'da toprağa verildi

İznik Gölü'nde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Yalova'da toprağa verildi
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İznik Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan matematik öğretmeninin cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

İznik Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan matematik öğretmeninin cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

İlhan Algınkaplan'ın (43) Orhangazi Devlet Hastanesi morgundaki cenazesi, Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyüne getirildi.

Köy camisinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınan Algınkaplan'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Algınkaplan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Algınkaplan, eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söylemiş, babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobille İznik Gölü kıyısına gelmişti.

Algınkaplan'dan haber alınamaması üzerine yakınları, ihbarda bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, termal dron ile havadan, polis dalgıç ekipleri de İznik Gölü'nde arama yapmış, dalgıçlar, sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini bulmuştu.

Kaynak: AA
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