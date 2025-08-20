İznik Gölü'nde Kaybolan 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle piknik yaparken İznik Gölü'ne giren 6 yaşındaki E.Ç, kayboldu. İhbar üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde girdiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı.

E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
