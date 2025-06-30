İznik Gölü'nde Akıntıya Kapılan Genç Kurtarıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tatil için giden A.İ.A., şişme botla açıldığı İznik Gölü'nde akıntıya kapılarak mahsur kaldı. Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
BURSA'da İznik Gölü'ne şişme botla açıldığı gölde akıntı nedeniyle mahsur kalan A.İ.A. (27), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'ne dün tatil amaçlı gelen A.İ.A., şişme botuyla İznik Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra akıntıya kapılan A.İ.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gölde arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra A.İ.A.'ya ulaştı. Kıyıya getirilen A.İ.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel