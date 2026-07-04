Haberler

İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki kişi kayboldu. Sağlık ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Sölözaltı mevkisinde sabah saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 19 ve 21 yaşındaki iki kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının haber alamadığı kişiler için yapılan kayıp ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret