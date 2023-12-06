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İzmit'te Yol Kenarında Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan Öner İsaoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi. Polis, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirledi. İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Öner İsaoğlu'nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Olay Soruşturma Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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