Kocaeli'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında 71 yaşındaki Cahit T. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırsal Sarıcalar Mahallesi Kocapınar Caddesi'nde Cahit T'nin (71) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Cahit T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu