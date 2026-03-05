Kocaeli'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Sarıcalar Mahallesi Kocapınar Caddesi'nde Cahit T'nin (71) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Cahit T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.