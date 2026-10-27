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İzmit'te tramvay 2 kadın yayaya çarptı, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı

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İzmit'te tramvay 2 kadın yayaya çarptı, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kadın yayaya çarptı. Yaralılardan biri ağır olmak üzere 2 kişi hastanelere kaldırıldı; kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 yaya yaralandı.

Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kadın yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın altında kalan bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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