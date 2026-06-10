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Tavan sıvaları düşen evdeki 5 kişi tahliye edildi

Tavan sıvaları düşen evdeki 5 kişi tahliye edildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı bir binanın zemin katındaki dairenin mutfak bölümünde tavandaki sıvalar düştü. Olayda yaralanan olmazken, evde yaşayan 1'i engelli 5 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek belediye lojmanlarına yerleştirildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 katlı binanın zemin katındaki dairenin mutfak bölümünde tavandaki sıvaların bir kısmı düştü. Evde yaşayan 1'i engelli 5 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katındaki dairenin mutfak bölümünde tavandaki sıvaların bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından evde yaşayan 1'i engelli toplam 5 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait lojmanlara yerleştirildi. Eve güvenlik gerekçesiyle girişler kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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