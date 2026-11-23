İzmit'te sürücüyü darp ve tehdit eden F.K. inanç hürriyeti suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmit'te Orhan Camii önünde park yeri tartışmasında sürücüyü darp edip tehdit eden F.K., inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan tutuklandı. F.K., sürücüye 'Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme' diyerek tehdit etti.
TUTUKLANDI
İzmit ilçesinde, tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, 'Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme' diyen F.K., 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklandı.
Aygün BAŞ-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı