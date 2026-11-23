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TUTUKLANDI

İzmit ilçesinde, tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, 'Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme' diyen F.K., 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklandı.

Aygün BAŞ-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı