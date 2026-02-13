Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı yaralama olayının şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Şubat'ta Turan Güneş Caddesi'nde Y.C. ile B.E.A'nin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli S.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.