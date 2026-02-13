Haberler

Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayında, şüpheli S.A. tutuklandı. Olay, 11 Şubat'ta Turan Güneş Caddesi'nde gerçekleşti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı yaralama olayının şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Şubat'ta Turan Güneş Caddesi'nde Y.C. ile B.E.A'nin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli S.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti