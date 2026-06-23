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Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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