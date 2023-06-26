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Kız arkadaşını başından vurup intihar etti

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İzmit'te 32 yaşındaki Hasan Ceylan, 34 yaşındaki kız arkadaşı Gözde Vural'ı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 2 gündür Gözde Vural'dan haber alamayan iş arkadaşlarının ihbarı sonrası adrese giden polisler iki kişinin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ceylan ve kız arkadaşı Gözde Vural'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi. İhbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Vural ve Ceylan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı.

Kız arkadaşını başından vurup intihar etti

EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Polisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan Ceylan'ın kız arkadaşı Gözde Vural'ı tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

İntihar Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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