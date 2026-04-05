Kamyonet dereye uçtu: Sürücü ağır yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü M.E. (43) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. M.E.'nin kontrolünü yitirdiği kamyonet, demir korkuluklara çarpıp yerinden sökerek Akarca Deresi'ne uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye inen itfaiye eri, kamyonetteki M.E.'ye kalp masajı yaptı. M.E., ardından itfaiyenin merdiveniyle caddeye çıkarıldı. Ambulansa alınan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada kaza yeri dron ile görüntülendi.

Öte yandan kaza bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı