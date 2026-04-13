İzmit'te Doğal Gaz Kutusundaki Patlama Sonucu Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen doğal gaz kutusu patlaması sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda bir otomobilde hasar oluştu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın girişindeki doğal gaz kutusunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın girişindeki doğal gaz vanası ve regülatörün bulunduğu kutu, patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında binanın giriş kapısının camları kırılırken, park halinde bulunan bir otomobilde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Doğal gaz dağıtım ekipleri bölgedeki gaz akışını kesti. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
