Haberler

Kocaeli'de çınar ağacının kopan dalı tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu

Kocaeli'de çınar ağacının kopan dalı tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1946 yılında dikilen çınar ağacının dalı koparak tramvay hattına devrildi. Olay nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, ekipler müdahale etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çınar ağacının kopan dalının tramvay hattına devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Akçaray tramvay hattının Doğu Kışla Durağı girişindeki kaldırımda bulunan, 1946 yılında dikilen çınar ağacının büyük dalı, henüz belirlenemeyen nedenle koparak tramvay hattı ile kara yoluna devrildi.

Dalın bir bölümü enerji hattında asılı kalırken, diğer bölümü yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan polis, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekiplerinin dalı kaldırmasının ardından, kopan enerji hattının onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi

Sahnede acılı annenin sözünü kesen ünlü şarkıcıdan açıklama var
Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayan ve 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde intihar etti

Canlı yayın açıp önüne çıkanı bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın

Uyarı direkt istihbarat teşkilatı başkanından: Silahlı çatışma yakın
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı