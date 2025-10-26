Haberler

İzmit'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çay ocağında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan, güvenlik kamerası görüntülerine göre belindeki tabancayı çıkararak, oturan bir kişiye ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
