Akvaryum inşaatında düşen işçi yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yapımı devam eden akvaryum inşaatında çalıştığı sırada 3 metre yükseklikten düşen işçi R.E. (50), yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Karabaş Mahallesi'ndeki İzmit Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden akvaryum inşaatında çalışan işçi R.E., dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından R.E. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.