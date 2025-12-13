Haberler

Akvaryum inşaatında düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki akvaryum inşaatında çalışan 50 yaşındaki işçi, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yapımı devam eden akvaryum inşaatında çalıştığı sırada 3 metre yükseklikten düşen işçi R.E. (50), yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Karabaş Mahallesi'ndeki İzmit Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden akvaryum inşaatında çalışan işçi R.E., dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından R.E. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

