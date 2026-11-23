Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybedip park halindeki otomobile sürten bisikleti, sürücünün yakını olan kadın tarafından yere vurularak parçalandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Kız çocuğunun sokakta sürdüğü bisikleti yol kenarında duran otomobile sürttü. Durumu fark eden sürücü, araçtan inerek küçük kızın bisikletini aldı. Çocuğa bağıran sürücü, ailesini çağırmasını istedi. Çevredekilerin ve esnafın uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren sürücüden korkan küçük kız, annesine haber vermek için evine gitti.

Küçük kız evine gittiği sırada, sürücünün yakını olduğu belirtilen kadın da otomobilden indi. Bisikleti alan kadın, defalarca yere vurarak parçaladı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annesiyle birlikte olay yerine dönen kıza yönelik tepki sürdü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı