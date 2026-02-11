Haberler

İzmit'te 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yoğun duman ise itfaiyenin çabasıyla tahliye edildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
