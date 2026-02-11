İzmit'te 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yoğun duman ise itfaiyenin çabasıyla tahliye edildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.