İzmit Belediyesi, 30 Ağustos'ta Teoman konseriyle bayram coşkusunu taçlandıracak

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için dolu bir program hazırladı. Ünlü şarkıcı Teoman, Kent Meydanı'nda sahne alarak bayram coşkusuna katkı sağlayacak.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos'ta bayram coşkusunu Teoman konseriyle taçlandıracak.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için dolu bir program hazırladı. Gün boyu sürecek kutlama etkinliklerinin finalinde ünlü şarkıcı Teoman birbirinden güzel şarkılarıyla Kent Meydanı'nda sahne alacak.

Tüm İzmit halkını kutlama programlarına davet İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Haydi İzmit. Atatürk'ün ışığında bu zaferi yine büyük coşkuyla birlikte kutlayalım" dedi.