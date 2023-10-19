İzmirli basın emekçileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, basın emekçileri olarak İsrail'in Filistin halkına uyguladığı acımasız katliamı nefretle kınadıklarını belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İzmirli basın emekçileri tarafından da protesto edildi.

Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde toplanan bir grup gazeteci, "Savaşa hayır ! Savaş haberi yazmak istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Burada bir konuşma yapan İGC Başkanı Dilek Gappi, 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'nun yine kan gölüne döndüğünü ve insanlık onurunun yok sayıldığını vurguladı.

Gazeteciler olarak öldürülen masum insanların sayılarını haberleştirmek, aç, susuz, evsiz, yarınsız kalan bir halkın çaresizliğini görüntülemek istemediklerini aktaran Gappi, "Bizler basın emekçileri olarak İsrail'in Filistin halkına uyguladığı acımasız katliamı nefretle kınıyoruz. Kadın çocuk demeden, hasta yaşlı demeden bir milleti yok etme girişimleri hiçbir şekilde gerekçelendirilemez." dedi.

Gazze'de yalnızca halkın değil bölgede görev yapan gazetecilerin de yaşamlarını yitirdiğini belirten Gappi, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Filistin'de yaşanan gerçekleri görünür kılan en az 17 gazeteci katledilmiştir. Bunların içinde Filistin'de yaşayan ve evinden alınarak öldürülen gazeteciler de bulunmaktadır. Öldürülen gazetecilerin 13'ü Filistinli, 3'ü İsrailli, 1'i de Lübnanlı. 3 gazeteci de kayıp. İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaptığı insanlık dışı vahşete bugün son verilmeli ve uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere tüm ülkeler bölgede barış için harekete geçmelidir. Uluslararası kamuoyunu ve tüm meslektaşlarımızı savaşa karşı durmaya, savaşa hayır demeye çağırıyoruz."

Basın açıklamasına Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın meslek örgütlerinden de temsilciler katıldı.