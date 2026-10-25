İzmir ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlıdan 7'si tutuklandı

İzmir ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlıdan 7'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir ve Muğla'da 23 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirilmişti.
İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve Muğla'da 23 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirilmişti.