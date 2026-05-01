İzmir ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli noktalarda toplanan gruplar, çeşitli pankartlar açarak, sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda sendika temsilcileri konuşma yaptı.

Alanda bir araya gelen çok sayıda kişi, türküler ve davul zurna eşliğinde halay çekti.

Program Selda Bağcan konseriyle sona erdi.

Denizli

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan gruplar, çeşitli pankartlar açarak sloganlar eşliğinde Ulus ve Tokat caddeleri kavşağına yürüdü.

Kavşakta düzenlenen programda katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlik, konuşmalarının ardından sona erdi.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarihi Taşköprü'de bir araya gelen işçiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, slogan atarak Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada toplanan kalabalık adına sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı.

Programın sonunda halay çekildi.

Programa CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı.

Ayrıca HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bey Camisi'nin önünde açıklama yaptı.

Uşak

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, çeşitli sloganlar atarak İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Burada, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından alanda müzik eşliğinde halay çekildi.

Programa, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da katıldı.

Manisa

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Sultan Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi çeşitli pankartlar açarak sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı program, Moğollar müzik grubunun konseriyle sona erdi.