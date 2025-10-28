Haberler

İzmir Valisi Elban'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
İzmir Valisi Süleyman Elban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi cumhuriyetin yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmenin teminatı olduğunu belirten Elban, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, bir halkın imkansızlıklar içinde gösterdiği direnişle karanlığı aydınlığa çevirdiği bir çağrıdır. Her ferdin eşit yurttaş olduğu, bilimin, eğitimin, kültürün ve sanatın yol gösterici kabul edildiği bir anlayıştır. Her okulda yankılanan bir marşta, yeşeren her umutta ve her başarıda hissedilen bir gururdur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yürürken bizlere düşen en büyük görev bu mirasa sahip çıkmak, onu yüceltmektir. Cumhuriyeti korumak sadece bir sorumluluk değil, bu topraklarda özgürce yaşamanın onurlu bedelidir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yüce milletimizin ve kıymetli İzmirli hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
