İzmir Valisi Elban'dan "9 Eylül" mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, 9 Eylül'ün yalnızca işgal altındaki bir kentin kurtarılması değil, bağımsızlığın, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve millet iradesinin tarih önünde bir kez daha ilan edildiği gün olduğunu belirtti.

15 Mayıs 1919'da başlayan işgalin milli mücadelenin millet vicdanındaki yerini pekiştirdiğini aktaran Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı yürüyüşün büyük bir bağımsızlık mücadelesinin yolunu açtığını kaydetti.

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta kesin zafere ulaştığını, ardından Türk Ordusu'nun 9 Eylül'de kente girdiğini aktaran Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Gönderde yeniden dalgalanan Türk bayrağı, İzmir'in gökyüzünde bağımsızlığın simgesi olurken tarihe de büyük bir zaferin mührünü vurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı mukaddes bir topraktır.' sözleri, İzmir'in Milli Mücadele tarihindeki yerini en güçlü biçimde anlatır. Bu söz, yalnızca geçmişe ait bir zafer cümlesi değildir. Aynı zamanda bağımsızlığın ne kadar büyük bir bedelle kazanıldığını ve özgürlüğün nasıl korunması gerektiğini hatırlatan tarihi bir sorumluluktur. İzmir, işgaliyle acıyı, direnişiyle cesareti, kurtuluşuyla umudu temsil eder. Bu nedenle 9 Eylül, İzmir'in şahsında bütün Türkiye'nin ortak hafızasıdır."

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 9 Eylül'ün anlamını yeniden idrak ederken bu büyük zaferi mümkün kılan iradeyi, aklı, cesareti ve bağımsızlık anlayışını geleceğe taşıma görevimizi bir kez daha hatırlamalıyız. Çünkü bir milletin gerçek gücü, kazandığı zaferlerle birlikte özgürlüğünün değerini bilmesinde, onu kararlılıkla korumasında ve gelecek nesillere onurla aktarmasında yatar. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla bu toprakları emanet eden gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA