İzmir Urla'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

(İZMİR) - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Urla İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

İzmir Oramn Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, Urla İlçesi Küçükbahçe mahallesinde saat 17.29'da başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Saat 17.29 da çıkan orman yangınına ilk müdahale 17.39 da yapılarak, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait: 4 arazöz, 2 su ikmal ve 1 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına almak için müdahalemiz devam etmektedir."