İzmir Urla'da Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.